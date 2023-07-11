На М-11 фура пошла на таран, её догоняли пулями. Внутри были двое с букетом нарушений

Инспекторам ГИБДД Тосненского района пришлось стрелять, чтобы остановить большегруз на трассе «Нева» в Ленинградской области. Водитель ломал шлагбаум и готовился таранить сотрудника — не только ему было что скрывать.
Видео полицейский главк опубликовал 11 июля. «Вольво» с полуприцепом попытался проскочить через пункт оплаты на 648-м км М-11 незадолго до полуночи субботы. Водитель вручную поднимал шлагбаум, госномера автомобиля были предусмотрительно скрыты.
Заметивший это сотрудник ДПС едва не оказался под колёсами.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
«Законное требование инспектора об остановке водитель большегруза проигнорировал, продолжив движение в направлении инспектора и пытаясь совершить на него наезд. В результате полицейский произвел один выстрел в безопасном направлении и последующих пять по колёсам автомобиля, после чего автомобиль был остановлен», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Из фуры достали три свёртка с веществом растительного происхождения и двух уроженцев страны ближнего зарубежья. При проверке документов установлено, что 28-летний водитель незаконно перевозит груз, а 41-летний пассажир нарушает миграционное законодательство.
Свёрток из кабины отправлен на экспертизу, проводится проверка.