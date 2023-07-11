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    Пять многодетных семей получили сертификаты на коттеджи в Парголово

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    Пять многодетных семей стали обладателями сертификатов на новые дома в «Ольгинской детской деревне» — благотворительном коттеджном поселке для многодетных приемных семей в Парголово.

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    В деревне многодетная семья может поселиться при условии, что помимо своих кровных детей есть еще и приемные. Сейчас в проекте живут 17 семей, где воспитывают 107 несовершеннолетних детей, из них 88 приемных и 28 инвалидов. В этом году деревне исполнилось 9 лет, в честь чего новым жителям вручили сертификаты на коттеджи, где можно жить бессрочно и безвозмездно.

    Всего в рамках проекта СК «Дальпитерстрой» возводит двухэтажные коттеджи площадью около 250 квадратных метров каждый с участками в 12 соток. Сейчас в новых домах заканчивается отделка, и новоселы переедут, как только она закончится.

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