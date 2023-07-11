У берегов Туапсе появился мощный смерч

На расстоянии около 10 километров от берега Туапсе наблюдается смерч, вихри движутся в северо-восточном направлении. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает местная администрация.
Автор: youtube.com/@Nikolai-Velikih
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На расстоянии около 10 километров от берега Туапсе наблюдается смерч, вихри движутся в северо-восточном направлении. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает местная администрация.
Автор: youtube.com/@Nikolai-Velikih
В Краснодарском крае тем временем чрезвычайная ситуация из-за ливней: в реке Хорота уровень воды поднялся до отметки «Опасное явление», из-за чего в Сочи людям рекомендовали оставаться дома или в безопасном месте.
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