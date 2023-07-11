В Красноярске мать искала киллера для сына и дочери. Жизнь детей она оценила в 160 тысяч рублей

Жительницу Красноярска будут судить за организацию заказного убийства. 67-летняя женщина решила избавиться от 48-летних дочери и сына, чтобы получить их имущество. Жизнь детей она оценила в 160 тысяч рублей, сообщает 11 июля региональный Следственный комитет.

Женщину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству двух лиц из корыстных побуждений, по найму).



СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следствие полагает, что у матери был конфликт с детьми и она решила совершить их убийство, чтобы получить имущество. Для этого в апреле этого года она обратилась к знакомому мужчине, попросив найти исполнителя. Тот пошел в полицию, и дальнейшие встречи с «киллером» проходили уже под контролем силовиков.



За совершение физической расправы с дочерью и сыном женщина пообещала вознаграждение в размере 160 тысяч рублей, а среди способов предложила инсценировать несчастный случай или же инсценировать убийство сыном своей сестры и его исчезновение.

