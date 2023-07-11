В Красноярске мать искала киллера для сына и дочери. Жизнь детей она оценила в 160 тысяч рублей

Жительницу Красноярска будут судить за организацию заказного убийства. 67-летняя женщина решила избавиться от 48-летних дочери и сына, чтобы получить их имущество. Жизнь детей она оценила в 160 тысяч рублей, сообщает 11 июля региональный Следственный комитет.
Женщину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству двух лиц из корыстных побуждений, по найму).
СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Следствие полагает, что у матери был конфликт с детьми и она решила совершить их убийство, чтобы получить имущество. Для этого в апреле этого года она обратилась к знакомому мужчине, попросив найти исполнителя. Тот пошел в полицию, и дальнейшие встречи с «киллером» проходили уже под контролем силовиков.
За совершение физической расправы с дочерью и сыном женщина пообещала вознаграждение в размере 160 тысяч рублей, а среди способов предложила инсценировать несчастный случай или же инсценировать убийство сыном своей сестры и его исчезновение.
3 мая «исполнитель», действуя под контролем оперативных сотрудников, инсценировал убийство женщины и сообщил заказчице, что дочь погибла от ножевых ранений. В качестве доказательства он принес ей сумку, а та передала ему 80 тысяч рублей, после чего и была задержана.
На следствии мать признала вину. Уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, а далее — в суд.