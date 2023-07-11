Когда июль — самый зимний месяц в году. В ЮАР впервые за 10 лет выпал снег

Жители Йоханнесбурга ликуют и фотографируются. Впервые за 10 лет в крупнейшем городе ЮАР выпал снег. Как передает 10 июля ТАСС, настоящая пурга началась в западных районах Южно-Африканской Республики еще в ночь на понедельник. Кое-где снег шел без перерыва больше 10 часов.

Конечно, сейчас в южном полушарии в разгаре зима. Но даже с поправкой на это — местные жители в шоке. Многие дети не видели снег ни разу в жизни.

В Йоханнесбурге и Претории температура уже опускалась ниже нуля. Холодный фронт из Антарктиды движется вглубь ЮАР. Ночь на 10 июля стала в республике самой холодной в 2023 году.