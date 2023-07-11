    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    0 м/с, штиль

    765мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.49eur100.42

    Когда июль — самый зимний месяц в году. В ЮАР впервые за 10 лет выпал снег

    309
    обсудить
    Фото: кадр из видеосюжета / Euronews по-русски / YouTube
    ПоделитьсяПоделиться

    Жители Йоханнесбурга ликуют и фотографируются. Впервые за 10 лет в крупнейшем городе ЮАР выпал снег. Как передает 10 июля ТАСС, настоящая пурга началась в западных районах Южно-Африканской Республики еще в ночь на понедельник. Кое-где снег шел без перерыва больше 10 часов.

    Автор: видеосюжет / Euronews по-русски / YouTube

    ПоделитьсяПоделиться

    Конечно, сейчас в южном полушарии в разгаре зима. Но даже с поправкой на это — местные жители в шоке. Многие дети не видели снег ни разу в жизни.

    В Йоханнесбурге и Претории температура уже опускалась ниже нуля. Холодный фронт из Антарктиды движется вглубь ЮАР. Ночь на 10 июля стала в республике самой холодной в 2023 году.

    Фото: кадр из видеосюжета / Euronews по-русски / YouTube

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Снег в ЮАР
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close