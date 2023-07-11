От пиратов до мхов: какие книги взять в летний отпуск

Пока лето разворачивается во всю мощь, а погода суровеет, хочется поскорее забыться и оказаться в выдуманных мирах. Под Ростовом просыпается древнее зло, девушке ищут спутника жизни под аккомпанемент становления новой страны, а мох может поучить людей много чему хорошему. Интересные летние новинки — в подборке «Фонтанки».

Еще один «русский Стивен Кинг»

Андрей Подшибякин «Последний день лета». АСТ: Редакция Елены Шубиной, 18+



Фото: Издательство АСТ Поделиться Поделиться





Зло, веками дремавшее под Ростовом, пробудилось и требует крови. Под останками древнего города Танаиса своего часа ждал демон — и дождался в 1993 году. Страна замерла в страхе перед возможной Гражданской войной, многим людям нечего есть, опасных личностей на улицах становится все больше... В это неспокойное время несколько восьмиклассников пытаются решать свои обычные проблемы: с семьей, учебой, девочками. Но вместо этого им приходится спасать не только себя, но и мир. Это второй роман Андрея Подшибякина, который всегда писал про компьютерные игры, а теперь создал, кажется, главный развлекательный и одновременно с тем интеллектуальный роман этого лета.



История одного плаката

Кевин Уилсон «Не время паниковать». Перевод с английского Андрея Шаулиса. No Age, 16+



Фото: Издательство No Age Поделиться Поделиться





В 1996 году двое ребят, девчонка и мальчишка, создают плакат со словами «Окраины — это лачуги, и в них живут золотоискатели. Мы — беглецы, и закон по нам изголодался». Этот плакат развешивают по всему Коулфилду, штат Теннесси, но никто из жителей — и вообще никто на всем белом свете — не знает, кто авторы этого плаката. Он станет причиной (выдуманных для книги) городских волнений, которые назовут Паникой в Коулфилде, погибнут люди. Годы спустя у нарисовавшей ее девчонки — налаженная жизнь: любимый муж, славная дочка, дом и работа. Но однажды ей звонит журналистка и сообщает, что знает самый главный ее секрет. Теперь Фрэнсис страшно боится, что он может разрушить все. Очень трепетный роман, признанный книгой года по версии The New York Times Book Review, The Washington Post, People, Entertainment Weekly, USA Today, TIME.



Взять все деньги и уехать подальше

Джей Джей Бола «В свободном падении». Перевод с английского Юлии Четвериковой. «Эксмо», 18+



Фото: Издательство «Эксмо» Поделиться Поделиться





Майкл Кабонго — тридцатилетний учитель, который остро переживает несправедливость мира. Он решает взять все свои сбережения, отправиться из Великобритании путешествовать в Америку, а после того, как деньги закончатся — оставить этот мир. Возможно, не самая оптимистичная книга, но она написана удивительно поэтичным языком (писатель конголезско-британского происхождения Джей Джей Бола сочиняет и стихи), который позволяет прочувствовать, что испытывает мятущаяся душа. «В свободном падении» (в оригинале автор выстраивает в названии связь с дыханием) заставляет основательно покопаться в себе и взглянуть на собственную жизнь с новой точки зрения, а финал не дает четких ответов, что в современную эпоху неопределенности скорее успокаивает, чем тревожит.



Роман, вдохновленный «Гордостью и предубеждением»

Викрам Сет «Достойный жених» (в двух книгах). Перевод с английского Екатерины Романовой, Елены Калявиной, Льва Высоцкого, Андрея Олеара. «Азбука», 16+



Фото: Издательство «Азбука» Поделиться Поделиться





История поисков достойного жениха в Индии в середине XX века, вскоре после обретения страной независимости. У госпожи Рупы Меры две дочери, и младшая — девушка современная, которая склонна слушать не старших, а собственное сердце. Поэтому поиски подходящего парня оборачиваются разного рода сложностями... Викрам Сет известен как автор романа «Золотые ворота», написанного онегинской строфой, а «Достойный жених» — это самый длинный в истории английской литературы роман, какой только удавалось опубликовать одним томом (но только в оригинале — в России книга выходит в двух частях). Это не просто семейная сага, это портрет социальных и политических изменений в жизни Индии. В 2020 году выходила экранизация романа под названием «Подходящий жених».



Музыка спасет мир

Ребекка Уэст «Фонтан переполняется». Перевод с английского Любови Карцивадзе. МИФ, 16+



Фото: Издательство МИФ Поделиться Поделиться





Ребекка Уэст родилась в конце XIX века, а умерла в конце XX века, прожив 90 лет. В 1947 году журнал Time называл ее «женщиной-писательницей № 1 в мире». Трилогия «Сага века» посвящена жизни британского семейства Обри, списанного с семьи ее родителей, а события описываются с точки зрения героини, с которой можно идентифицировать саму Уэст. В первой книге «Фонтан переполняется» семья оказывается на грани разорения из-за действий отца. Мать, гениальная пианистка, ничего не может сделать — только смотреть, как ее дети остаются без последних денег и надежд. Три сестры и брат, справляются с происходящим как могут. Их выручает музыка, которой они занимаются, она дарит спасение и отраду. Трилогия в лучших традициях классической реалистической литературы.



Об экзотических вокоу и оранг-лаутах

Питер Лер «История пиратства от викингов до наших дней». Перевод с английского Владислава Федюшина. «Альпина нон-фикшн», 16+



Фото: Издательство «Альпина нон-фикшн» Поделиться Поделиться





Питер Лер — один из ведущих мировых специалистов по безопасности на море и борьбе с терроризмом. Он написал книгу, которая прослеживает историю пиратства от древности до современности — и не поймешь, какой из периодов интереснее. Когда в начале нулевых снимался первый фильм франшизы «Пираты Карибского моря», всем явно казалось, что пиратство — это явление, ушедшее далеко в прошлое. Однако вскоре все изменилось, и теперь про пиратов, орудующих у берегов Сомали, знают все. Питер Лер рассказывает, как жили и живут люди этой, скажем так, профессии, какой у них кодекс чести и как получается, что они стали теми, кем стали. А также высказывает опасения по поводу того, что провоцирует развитие пиратства. Одна из причин — человеческое равнодушие.



Жизнь мхов / Следуя путем медведя

Робин Уолл Киммерер «Жизнь в пограничном слое. Естественная и культурная история мхов», перевод с. Ad Marginem, 16+



Фото: Издательство Ad Marginem Поделиться Поделиться





Робин Уолл Киммерер — бриолог, то есть ученый, который занимается мхами, а еще — коренными народами США. По мнению Киммерер, мхи и растения многому могут научить человека, нужно только понять, как расслышать их. Сама Киммерер — потомок индейцев, из Медвежьего клана Потаватоми, и ее текст полон изящных отсылок и вставок к мифологемам и убеждениям ее предков. Она полагает, что изучать что бы то ни было только с эмпирической, научной точки зрения, недостаточно. К разуму и логике нужно подключать субъективное восприятие. В соединении материи и духа и появляется ее книга: наряду с научными описаниями здесь есть афоризмы, история изучения переплетается с историей знакомства писательницы с тем или иным видом мха, а узор мха на первых же страницах сравнивается с узорами снежинки. И, кажется, нет сравнения удивительнее и точнее.



Елена Васильева, специально для «Фонтанки.ру»

