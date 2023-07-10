Вода захватила Сочи: на берегу Черного моря люди спасают от стихии дельфинов и себя самих

«Фонтанка.ру»
Город Сочи захлебывается в осадках — залповые ливни идут там уже третьи сутки. Первый «утренний дождик» пошел 8 июля и сразу же затопил Хостинский район.
Для стихии это была лишь репетиция: дальше к дождю подключился шторм. Волны выбросили на берег дельфинов, люди помогли беднягам вернуться домой — в море. Помогали они и друг другу. Так, мужчину утащило в море во время шторма. Люди спасли его, но обвинили в нетрезвости.
Ливни топили трассы и дороги. Десятки машин оказались под водой, километры асфальта стали кучами грязи. Основной удар стихии пришелся на Сириус. Оттуда людей переместили в пункты временного размещения. В Мирном — тоже эвакуация, постояльцев перевели и из прибрежного отеля Blue Marine.
По данным местной администрации, пострадали сотни домохозяйств. Эвакуация идет круглосуточно, но ожидаются новые ливни.