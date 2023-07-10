Вода захватила Сочи: на берегу Черного моря люди спасают от стихии дельфинов и себя самих

Город Сочи захлебывается в осадках — залповые ливни идут там уже третьи сутки. Первый «утренний дождик» пошел 8 июля и сразу же затопил Хостинский район.



Для стихии это была лишь репетиция: дальше к дождю подключился шторм. Волны выбросили на берег дельфинов, люди помогли беднягам вернуться домой — в море. Помогали они и друг другу. Так, мужчину утащило в море во время шторма. Люди спасли его, но обвинили в нетрезвости.

