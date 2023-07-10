Пропавшего 11-летнего мальчика в Луге нашли мертвым в заброшенном здании

В Лужском районе Ленинградской области нашли погибшим пропавшего 11-летнего школьника, которого искали с вечера воскресенья. По предварительным данным, его задавило плитой в заброшенном здании на окраине города, пишет 10 июля 47news.



Ребенок ушел из дома без телефона 9 июля. Родителям мальчик сказал, что будет гулять во дворе, но домой не вернулся. Школьника искали около пятисот человек, в том числе волонтеры «ЛизаАлерт». К зданию на берегу Луги вывела полицейская собака.



Районный отдел СК Ленобласти проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

