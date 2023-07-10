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    Пропавшего 11-летнего мальчика в Луге нашли мертвым в заброшенном здании

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    4 комментария

    В Лужском районе Ленинградской области нашли погибшим пропавшего 11-летнего школьника, которого искали с вечера воскресенья. По предварительным данным, его задавило плитой в заброшенном здании на окраине города, пишет 10 июля 47news.

    Ребенок ушел из дома без телефона 9 июля. Родителям мальчик сказал, что будет гулять во дворе, но домой не вернулся. Школьника искали около пятисот человек, в том числе волонтеры «ЛизаАлерт». К зданию на берегу Луги вывела полицейская собака.

    Районный отдел СК Ленобласти проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 4

    Гость10 Июл 2023 в 21:17
    плита целая та?
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