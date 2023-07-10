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    Команда студентов петербургских вузов победила в хакатоне по робототехнике, создав робота для Арктики

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    Робот, способный работать в водах Арктики вместо водолазов, занял первое место среди проектов на хакатоне «Мастерская инноваций». Его разработала команда студентов петербургских вузов в рамках двухнедельного соревнования, которое проходило в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

    В соревновании принимали участие молодые инженеры — призеры российских и международных IT-олимпиад. Проект победителей будет рассмотрен в компании «Газпром нефть», а его разработчиков пригласят на стажировку с перспективой трудоустройства в одном из технологических центров. Робот-водолаз, способный работать при низких температурах Арктики, может применяться при обследовании грунта, очищать подводные конструкции от обрастания водорослями, ракушечником и т.п.

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    «Мы активно развиваем проекты роботизации на своих заводах и нефтепромыслах, — рассказал по итогам финала хакатона директор по цифровой трансформации «Газпром нефти» Олег Третьяк. — В компании очень востребованы инновационные идеи и талантливые инженеры, способные воплотить их в бизнес-решения».

    «Такие мероприятия позволяют студентам развивать свои идеи, реализовывать проекты и делиться результатами научных исследований, которые синхронизированы с потребностями бизнеса и актуальными технологическими вызовами отрасли», отметил ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

    Участие в хакатоне приняли представители Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского Политеха, Университета ИТМО, Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций, Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Горного института. Среди них — призеры международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC), выпускники проекта VK IT-Diving, финалисты международного инженерного чемпионата CASE-IN и других престижных соревнований.

    Хакатон организован при поддержке системы «Лига вузов Газпром нефти», которая объединяет 35 университетов из 16 регионов страны.

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