Кошка перезнакомила половину подъезда во Всеволожске. Её спасали, пробивая стены в трёх квартирах

Домашнюю кошку во всеволожской многоэтажке спасали несколько часов. Пришлось пробивать стены на трёх этажах. Сложную операцию описывает 10 июля «Кошкиспас» в своих соцсетях.

Заявка в службу спасения поступила в пятницу вечером из пригорода Петербурга Всеволожска. По словам хозяйки, одна из двух кошек в туалете упала в дыру, куда уходят трубы, — в шахту. Дом девятиэтажный, квартира на седьмом, а кошка оказалась на пятом на каком-то уступе. Сначала её пытались вытащить петлёй, «в обнимку с унитазом», но мешал выступ. Соседи с пятого этажа вернулись, запустили спасателей в квартиру и позволили сделать отверстие в стене в кухне — к ней примыкает шахта. Но «ошарашенная кошка не пошла даже к хозяйке, а при попытке ухватить вырвалась и нырнула на этаж ниже». Жильцы квартиры на четвёртом этаже тоже разрешили сделать дыру. И во время работы перфоратора кошка нырнула на третий этаж.



«Хозяйка кошки уже спустилась ниже, и вот реально у кошки в тот день были очень мощные ангелы-хранители. На третьем этаже соседи тоже оказались дома и дали разрешение сломать стенку», — рассказывает спасательница Татьяна. Тут кошку удалось вытащить, но она вырвалась и убежала в ванную, где забилась в щель.



История доходит до кульминации: «Тут была непереводимая игра слов, но делать нечего. Время — почти полночь, тащусь с камерой на третий этаж, смотрим под ванну... В дальнем углу очень узкая дырочка между ванной и туалетом. А в туалете в этом месте примыкает короб, облицованный плиткой. «Ломайте, — говорят эти поразительной души соседи. — У нас где-то есть запасные плитки». Женя отковырял плитку, разбил гипрок. Кошка сидела тихо как мышь внизу короба. Надела краги и потихоньку вытащила за лапки совсем ошалевшую кису, которая за все это время не издала ни звука. Переноска. Занавес».



В общей сложности пришлось сделать отверстия в кухнях трех квартир на трёх этажах и разломать короб в туалете квартиры на третьем этаже. Хозяевам кошки придется сделать ремонт и у себя, и у соседей.

