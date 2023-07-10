В Прикамье подростка арестовали после попытки сжечь 15-летнюю школьницу

На каникулы в следственный изолятор определил суд школьника, обвиняемого в покушении на убийство ровесницы в Пермском крае.



Об аресте подростка 10 июля сообщает краевой Следственный комитет. Согласно материалам дела, два дня назад в посёлке Октябрьский он облил горючей жидкостью и поджёг свою 15-летнюю знакомую. Прокуратура уточняет, что у подростков случился конфликт.



Девочка в реанимации с обширными ожогами. 59.RU со ссылкой на источник пишет, что пострадало 90% тела, состояние настолько тяжёлое, что перевозить пациентку в ожоговое отделение в Перми сочли рискованным.