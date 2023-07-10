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    В Прикамье подростка арестовали после попытки сжечь 15-летнюю школьницу

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    На каникулы в следственный изолятор определил суд школьника, обвиняемого в покушении на убийство ровесницы в Пермском крае.

    Об аресте подростка 10 июля сообщает краевой Следственный комитет. Согласно материалам дела, два дня назад в посёлке Октябрьский он облил горючей жидкостью и поджёг свою 15-летнюю знакомую. Прокуратура уточняет, что у подростков случился конфликт.

    Девочка в реанимации с обширными ожогами. 59.RU со ссылкой на источник пишет, что пострадало 90% тела, состояние настолько тяжёлое, что перевозить пациентку в ожоговое отделение в Перми сочли рискованным.

    Расследование уголовного дела поставили на контроль в центральном аппарате СК.

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