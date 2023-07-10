В работе приложения Райффайзен банка произошел сбой

Сбой произошел в работе приложения Райффайзен банка. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщили читатели «Фонтанки».
По словам пользователей, не получается зайти в приложение для онлайн-банкинга.
«Наше приложение сломалось. Мы уже чиним его и постараемся исправить все как можно скорее. Простите, что подводим!» — сообщают в поддержке нашим читателям.
В пресс-службе Райффайзен банка «Фонтанке» рассказали, что сложности возникли с авторизацией клиентов в приложении «Райффайзен Онлайн» и «Райффайзен Инвестиции». Специалисты банка уже работают над устранением проблемы, но конкретных сроков нам не назвали.