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    В работе приложения Райффайзен банка произошел сбой

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    Сбой произошел в работе приложения Райффайзен банка. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщили читатели «Фонтанки».

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    По словам пользователей, не получается зайти в приложение для онлайн-банкинга.

    «Наше приложение сломалось. Мы уже чиним его и постараемся исправить все как можно скорее. Простите, что подводим!» — сообщают в поддержке нашим читателям.

    В пресс-службе Райффайзен банка «Фонтанке» рассказали, что сложности возникли с авторизацией клиентов в приложении «Райффайзен Онлайн» и «Райффайзен Инвестиции». Специалисты банка уже работают над устранением проблемы, но конкретных сроков нам не назвали.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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