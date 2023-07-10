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    Водитель перевернул «Ладу» под Петербургом и сбежал, оставив погибшую и пострадавших

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    21 комментарий
    Фото: Росгвардия Петербурга
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    Полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП во Всеволожском районе Ленобласти днем 9 июля. В аварии погибла женщина и пострадали трое мужчин.

    ДТП случилось около 16:35 воскресенья на 4-м километре дороги «Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск», в поселке Красная Заря, сообщает 10 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Неустановленный водитель автомобиля LADA Largus не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, после чего машина несколько раз перевернулась, сообщает Росгвардия Петербурга. Водитель с места происшествия скрылся.

    Фото: Росгвардия Петербурга
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    В результате аварии пассажирка «Лады», неустановленная женщина лет 35 на вид, скончалась на месте. Еще трое пассажиров, граждане Узбекистана, 18, 22 и 46 лет, были госпитализированы в удовлетворительном состоянии. Составлена ориентировка на розыск 35-летнего гражданина Узбекистана, стало известно «Фонтанке».

    По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Фото: Росгвардия Петербурга
    Фото: Росгвардия Петербурга

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    Комментарии 21

    Гость10 Июл 2023 в 11:58
    ларгус жалко
    +0−0
    Гость10 Июл 2023 в 11:42
    Ларгус прокатный?
    +0−0
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