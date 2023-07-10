Водитель перевернул «Ладу» под Петербургом и сбежал, оставив погибшую и пострадавших

Полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП во Всеволожском районе Ленобласти днем 9 июля. В аварии погибла женщина и пострадали трое мужчин.
ДТП случилось около 16:35 воскресенья на 4-м километре дороги «Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск», в поселке Красная Заря, сообщает 10 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Неустановленный водитель автомобиля LADA Largus не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, после чего машина несколько раз перевернулась, сообщает Росгвардия Петербурга. Водитель с места происшествия скрылся.
В результате аварии пассажирка «Лады», неустановленная женщина лет 35 на вид, скончалась на месте. Еще трое пассажиров, граждане Узбекистана, 18, 22 и 46 лет, были госпитализированы в удовлетворительном состоянии. Составлена ориентировка на розыск 35-летнего гражданина Узбекистана, стало известно «Фонтанке».
По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.