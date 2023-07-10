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    Спрос на новостройки в Петербурге во втором квартале вырос на 29%

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    Во втором квартале этого года спрос на новостройки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличился на 29% относительно первого квартала. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», средняя цена квадратного метра на первичном рынке составила 216 тысяч рублей, с апреля по июнь она не изменилась.

    Как подчеркнула директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева, в июне объем продаж в Петербургской агломерации составил 5,8 тысячи сделок. Таким образом, можно говорить о продолжении поступательного восстановления рынка, которое наблюдается с февраля 2023 года и продолжается без сезонных колебаний.

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