Спрос на новостройки в Петербурге во втором квартале вырос на 29%

Во втором квартале этого года спрос на новостройки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличился на 29% относительно первого квартала. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», средняя цена квадратного метра на первичном рынке составила 216 тысяч рублей, с апреля по июнь она не изменилась.



Как подчеркнула директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева, в июне объем продаж в Петербургской агломерации составил 5,8 тысячи сделок. Таким образом, можно говорить о продолжении поступательного восстановления рынка, которое наблюдается с февраля 2023 года и продолжается без сезонных колебаний.