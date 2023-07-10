Китаец остался без древнего самовара после встречи с российскими таможенниками

При попытке вывезти из Приморья тульский самовар XIX века на гражданина Китая составили административный протокол. У него отсутствовали разрешительные документы. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщило Дальневосточное таможенное управление.

«Знаменитые тульские самовары выпускались на фабрике, основанной в 1825 году оружейником Иваном Григорьевичем Баташёвым. Самым главным преимуществом продукции этой фабрики всегда считалось качество сборки: их самовары не изготавливались на конвейере, а производились вручную», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Китаец с самоваром находился среди пассажиров рейсового автобуса, выезжающего из Россию в Китай. Оказалось, что мужчина вывозил тульский дровяной самовар, изготовленный в конце XIX века.

Таможенники отнесли самовар к культурным ценностям, которые имеют особое историческое, художественное и научное значение. Для их вывоза с территории России необходимо получать разрешение в Минкульте РФ.

Старинный самовар изъяли, а в отношении китайца составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф до двукратного размера стоимости товара с конфискацией.