Зеленский заявил, что президент США Джо Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Джо Байден мог бы закончить конфликт на Украине за 5 минут, если бы речь шла об отказе Украины от территорий. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу ABC News.

«Закончить конфликт ценой Украины <...> заставить нас отказаться от наших территорий <...> таким образом Байден мог бы закончить его через пять минут», — сказал президент Украины.

Затем Зеленский добавил, что Украина не согласилась бы на такие условия.