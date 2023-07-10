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    Зеленский заявил, что президент США Джо Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут

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    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Джо Байден мог бы закончить конфликт на Украине за 5 минут, если бы речь шла об отказе Украины от территорий. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу ABC News.

    «Закончить конфликт ценой Украины <...> заставить нас отказаться от наших территорий <...> таким образом Байден мог бы закончить его через пять минут», — сказал президент Украины.

    Затем Зеленский добавил, что Украина не согласилась бы на такие условия.

    Еще он раскритиковал заявление экс-президента США Дональда Трампа, который говорил о возможности прекратить боевые действия за 24 часа. По словам Зеленского, у него уже было время, но «были какие-то другие приоритеты».

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    Владимир ЗеленскийДжо БайденДональд ТрампСШАКонфликт на Украине
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