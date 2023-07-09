    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, с-в

    765мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.69eur99.82

    Зенит

    Россия-Турция — 4:3. «Зенит» по пенальти обыграл «Фенербахче»

    301
    2 комментария

    Победой футбольного клуба «Зенит» над «Фенербахче» завершился заключительный матч Кубка PARI Премьер, который проходил 9 мая на «Газпром Арене» в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли по пенальти.

    Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти со счетом 4:3 сильнее оказались петербургские футболисты.

    11-метровые удары забили Малком, Арсен Адамов, Андрей Мостовой и Алексей Сутормин. Ворота «Зенита» защищал Александр Кержаков.

    В итоге «Зенит» сыграл на Кубке PARI Премьер три матча, в которых дважды победил («Нефтчи» и «Фенербахче») и один раз уступил сербской «Црвене Звезде» — 1:2.

    читатель «Фонтанки»

    На первом месте в турнирной таблице находится «Црвена Звезда» (шесть очков). Сербская команда одержала две победы в двух матчах.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ФК Зенит
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close