Россия-Турция — 4:3. «Зенит» по пенальти обыграл «Фенербахче»

Победой футбольного клуба «Зенит» над «Фенербахче» завершился заключительный матч Кубка PARI Премьер, который проходил 9 мая на «Газпром Арене» в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли по пенальти.
Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти со счетом 4:3 сильнее оказались петербургские футболисты.
11-метровые удары забили Малком, Арсен Адамов, Андрей Мостовой и Алексей Сутормин. Ворота «Зенита» защищал Александр Кержаков.
В итоге «Зенит» сыграл на Кубке PARI Премьер три матча, в которых дважды победил («Нефтчи» и «Фенербахче») и один раз уступил сербской «Црвене Звезде» — 1:2.
читатель «Фонтанки»
На первом месте в турнирной таблице находится «Црвена Звезда» (шесть очков). Сербская команда одержала две победы в двух матчах.