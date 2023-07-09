СК заинтересовался историей о том, что иностранец напал на девочек на пляже в Петербурге

Управление Следственного комитета по Петербургу ведет проверку после сообщений о том, что иностранец применил физическую силу к двум девочкам на одном из городских пляжей. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба СК РФ.

Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки.

По данным «Фонтанки», три дня назад в Педиатрический университет попала 14-летняя петербурженка. Она рассказала, что на Верхнем Суздальском озере незнакомец схватил ее за руки и бросил в воду. Девочка была в состоянии средней степени тяжести, от госпитализации ее представители отказались.