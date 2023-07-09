    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, с-в

    765мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.69eur99.82

    СК заинтересовался историей о том, что иностранец напал на девочек на пляже в Петербурге

    4304
    15 комментариев

    Управление Следственного комитета по Петербургу ведет проверку после сообщений о том, что иностранец применил физическую силу к двум девочкам на одном из городских пляжей. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба СК РФ.

    Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки.

    По данным «Фонтанки», три дня назад в Педиатрический университет попала 14-летняя петербурженка. Она рассказала, что на Верхнем Суздальском озере незнакомец схватил ее за руки и бросил в воду. Девочка была в состоянии средней степени тяжести, от госпитализации ее представители отказались.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ20
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close