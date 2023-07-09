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    В Пермском крае мотодельтаплан при наборе высоты врезался в палатку

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    В Пермском крае мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой во время проведения авиафестиваля. Никто не пострадал, сообщили 9 июля в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

    «По предварительной информации днём 9 июля в ходе проведения в городе Кунгуре Пермского края фестиваля воздухоплавания «ПроНебо» мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой. В результате происшествия пострадавших нет», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что на место происшествия выехали следователи СК, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

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