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    В Иркутске через месяц поисков обнаружили тело полуторогодовалой девочки

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    Тело полуторагодовалой девочки обнаружили в Иркутске после месяца поисков, в которых участвовали силовики и волонтеры. Подробности 9 июля сообщает Следственный комитет региона.

    О пропаже дочери в полицию города сообщила местная жительница. Известно, что во время пропажи девочки компания взрослых с детьми отдыхала на берегу реки. Пока родители распивали спиртное, дети были предоставлены сами себе. В какой-то момент взрослые обнаружили, что ребенок исчез.

    В поисках участвовало больше ста волонтеров. Были задействованы лодки и квадрокоптеры.

    Днем в воскресенье в реке Ушаковке у моста в районе торгового центра было обнаружено тело малышки.

    СК возбудил уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности.

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