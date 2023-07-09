В Иркутске через месяц поисков обнаружили тело полуторогодовалой девочки

Тело полуторагодовалой девочки обнаружили в Иркутске после месяца поисков, в которых участвовали силовики и волонтеры. Подробности 9 июля сообщает Следственный комитет региона.



О пропаже дочери в полицию города сообщила местная жительница. Известно, что во время пропажи девочки компания взрослых с детьми отдыхала на берегу реки. Пока родители распивали спиртное, дети были предоставлены сами себе. В какой-то момент взрослые обнаружили, что ребенок исчез.



В поисках участвовало больше ста волонтеров. Были задействованы лодки и квадрокоптеры.

