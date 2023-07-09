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    Незнакомец приставал к шестикласснице на проспекте Науки. Под подозрением — молодой иностранец

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    Школьница пережила домогательства незнакомца на проспекте Науки. Об этом 12-летняя шестиклассница сама сообщила в полицию.

    Девочка заявила о приставаниях вечером в пятницу, стало известно «Фонтанке» 9 июля. Из ее рассказа следовало, что около часа назад неизвестный мужчина совершил в ее отношении развратные действия сексуального характера.

    Подозреваемого задержали через 45 минут у соседнего дома. Им оказался 20-летний мигрант, живущий в Парголово. В феврале он приехал в Россию, чтобы работать, и был зарегистрирован в квартире на улице Федора Абрамова до мая.

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