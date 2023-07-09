Незнакомец приставал к шестикласснице на проспекте Науки. Под подозрением — молодой иностранец

Школьница пережила домогательства незнакомца на проспекте Науки. Об этом 12-летняя шестиклассница сама сообщила в полицию.



Девочка заявила о приставаниях вечером в пятницу, стало известно «Фонтанке» 9 июля. Из ее рассказа следовало, что около часа назад неизвестный мужчина совершил в ее отношении развратные действия сексуального характера.

Подозреваемого задержали через 45 минут у соседнего дома. Им оказался 20-летний мигрант, живущий в Парголово. В феврале он приехал в Россию, чтобы работать, и был зарегистрирован в квартире на улице Федора Абрамова до мая.