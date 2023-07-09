В Бумажном канале обнаружили мертвого мужчину

На юго-западе Петербурга в воде обнаружили тело мужчины. Признаков насильственной смерти на нем не было.



Мертвеца нашли утром субботы около дома 12 по набережной Бумажного канала, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 июля. На вид погибшему было 45–50 лет , он был одет в серую футболку, черную кофту и джинсы, белые кроссовки.

Тело направили в морг, чтобы установить причины смерти.