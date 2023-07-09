В Бумажном канале обнаружили мертвого мужчину

На юго-западе Петербурга в воде обнаружили тело мужчины. Признаков насильственной смерти на нем не было.
Мертвеца нашли утром субботы около
Тело направили в морг, чтобы установить причины смерти.
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На юго-западе Петербурга в воде обнаружили тело мужчины. Признаков насильственной смерти на нем не было.
Мертвеца нашли утром субботы около
Тело направили в морг, чтобы установить причины смерти.
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