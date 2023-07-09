Выборы президента Узбекистана состоялись

Досрочные выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися — явка избирателей на 11.00 по местному времени (9.00 мск) составила 33,54%, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.
«По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11.00 на избирательные участки пришло 6 463 874 избирателя, или 33,54% от общего списка», — цитирует Кучкарова РИА Новости.
В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей. Избирательные участки закроются в 20.00 (18.00 мск).
По уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19, 414 миллиона избирателей, организовано 10 784 избирательных участка. Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открылись 56 стационарных избирательных участков. Итоги выборов планируется подвести в понедельник утром.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата. Действующий президент Шавкат Мирзиёев баллотируется от Либерально-демократической партии страны («Узлидеп»), у которой 53 места из 150 в Законодательной палате (нижняя палата парламента). Трое его соперников относятся к формально оппозиционным партиям. От Народно-демократической партии в выборах участвует бывший министр образования Улугбек Иноятов, от Экологической партии — Абдушукур Хамзаев, от Социал-демократической партии «Адолат» идет зампредседателя Верховного суда Робахон Махмудова.