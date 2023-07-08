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    Под Гатчиной в ДТП перевернулись два автомобиля

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    Вечером 8 июня на Киевском шоссе в Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого два автомобиля попали в кювет и перевернулись. Об этом сообщает телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

    Всё случилось под Гатчиной, в Новосветском сельском поселении, около автозаправки. Видео аварии выложил один из свидетелей.

    t.me/Megapolisonline

    По словам очевидцев, «Хёндэ Солярис», который ехал в левом ряду, занесло после того, как его нагнал и «сел на хвост» черный BMW с петербургскими номерами. «Солярис», в котором находились дети и женщина за рулем, потерял управление, упал с откоса и перевернулся. Попутно автомобиль зацепил двигавшуюся по правому ряду «Газель», которая также попала в кювет и перевернулась.

    Водитель BMW, предположительно, не остановился и продолжил движение. О пострадавших информации пока нет.

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