Под Гатчиной в ДТП перевернулись два автомобиля

Вечером 8 июня на Киевском шоссе в Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого два автомобиля попали в кювет и перевернулись. Об этом сообщает телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».



Всё случилось под Гатчиной, в Новосветском сельском поселении, около автозаправки. Видео аварии выложил один из свидетелей.