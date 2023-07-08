Мотоциклиста увезла скорая с Таллинского шоссе после столкновения со «Шкодой»

Авария произошла напротив дома 85, корпус 2 по Таллинскому шоссе около четырёх дня, стало известно «Фонтанке» 8 июля. По предварительной информации, сначала мотоцикл столкнулся со «Шкодой», а потом влетел в припаркованный «ГАЗ».
В ДТП пострадал водитель двухколесного — у него, предположительно, травма левой ноги. Более точно в скорой не смогли сказать, так как на месте было невозможно разрезать защиту мотоциклиста.
В состоянии средней тяжести пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 15.