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    Мотоциклиста увезла скорая с Таллинского шоссе после столкновения со «Шкодой»

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    Авария произошла напротив дома 85, корпус 2 по Таллинскому шоссе около четырёх дня, стало известно «Фонтанке» 8 июля. По предварительной информации, сначала мотоцикл столкнулся со «Шкодой», а потом влетел в припаркованный «ГАЗ».

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    В ДТП пострадал водитель двухколесного — у него, предположительно, травма левой ноги. Более точно в скорой не смогли сказать, так как на месте было невозможно разрезать защиту мотоциклиста.

    В состоянии средней тяжести пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 15.

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