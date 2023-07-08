Когда у автомобиля оторвалось колесо, но тебе повезло. В Петербурге ночью случилось странное ДТП

Странную картину могли бы наблюдать жители Петроградского района, если бы рано утром вышли на Большой проспект. С разницей в несколько метров на тротуаре лежало колесо и стояла машина.



Об этом в сообществе «Мегаполис» 8 июля сообщают очевидцы. По их данным, около 4 утра водитель легковой машины врезался в припаркованный у тротуара другой автомобиль. У первого авто оторвало колесо. Но и без него движение было продолжено до следующего перекрестка.