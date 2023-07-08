У Варшавского вокзала в Петербурге люди с флагами ЧВК «Вагнер» встретились с фанатами

Днем 8 июля у здания Варшавского вокзала собрались люди с флагами и символикой ЧВК «Вагнер». По информации «Фонтанки», бойцы частной военной компании провели встречу с поклонниками.



Очевидец сообщает, что встреча прошла в спокойной обстановке, прохожие фотографировались с атрибутикой ЧВК и бойцами.