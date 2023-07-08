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    У Варшавского вокзала в Петербурге люди с флагами ЧВК «Вагнер» встретились с фанатами

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    Днем 8 июля у здания Варшавского вокзала собрались люди с флагами и символикой ЧВК «Вагнер». По информации «Фонтанки», бойцы частной военной компании провели встречу с поклонниками.

    Очевидец сообщает, что встреча прошла в спокойной обстановке, прохожие фотографировались с атрибутикой ЧВК и бойцами.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    По сведениям редакции, утром в полицию Адмиралтейского района поступила информация, что у Балтийского вокзала бойцы ЧВК «Вагнер» проведут встречу с фанатами. На встречу люди начали подтягиваться к полудню, правоохранители выставили пост. Наиболее активным подписчикам представители «Вагнера» вручили подарки.

    Впрочем, мероприятие вышло недолгим: к 13.30 территория на Измайловском бульваре у дома по адресу набережная Обводного канала, 118ББ уже опустела.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    ЧВК ВагнерВаршавский вокзалВстреча ЧВК Вагнер с фанатами
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