В Петербурге у закладчиков нашли килограмм растительного наркотика, а у фаната ботаники — 51 запретный куст

Группу наркосбытчиков, которые реализовывали товар через интернет-магазин, задержали в Курортном районе Петербурга. За одним из участников пришлось ехать в Татарстан.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 8 июля, основных участников группы — 31-летнего предполагаемого организатора и 37-летнего закладчика — взяли еще 1 июля. А 6 июля в ходе командировки был задержан еще один 33-летний петербуржец, который работал закладчиком в Татарстане.
В ходе досмотра принадлежащей потенциальному организатору «Мазды СХ7», нашли растительное наркотическое средство массой 30,7 гр. В схронах группы нашли килограмм того же вещества.
В отношении задержанных возбуждены сразу 4 уголовных дела. Все трое арестованы.
А вот в отношении 37-летнего жителя Васильевского острова, который устроил в квартире на улице Вадима Шефнера криминальную плантацию, меру пресечения избрали в виде подписки о невыезде.
Как сообщает ГУ МВД 8 июля, мужчину задержали 6 июля. В квартире нашли 51 запретный куст.
Возбуждено дело о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства и незаконном хранении наркотических веществ.