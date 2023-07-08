В Петербурге у закладчиков нашли килограмм растительного наркотика, а у фаната ботаники — 51 запретный куст

Группу наркосбытчиков, которые реализовывали товар через интернет-магазин, задержали в Курортном районе Петербурга. За одним из участников пришлось ехать в Татарстан.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 8 июля, основных участников группы — 31-летнего предполагаемого организатора и 37-летнего закладчика — взяли еще 1 июля. А 6 июля в ходе командировки был задержан еще один 33-летний петербуржец, который работал закладчиком в Татарстане.

В ходе досмотра принадлежащей потенциальному организатору «Мазды СХ7», нашли растительное наркотическое средство массой 30,7 гр. В схронах группы нашли килограмм того же вещества.