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    «Межнациональный конфликт» во дворе на Пискаревском закончился мелким хулиганством. Стороны сходятся в одном — драки не было

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    «Мелким хулиганством» закончилась история с межнациональным конфликтом в Калининском районе. Но отголоски долетели до Бастрыкина.

    По каналам в соцсетях вечером 7 июля стала распространяться информация о том, что молодая семья якобы подверглась нападению выходцев из Средней Азии во дворах Калининского района, стало известно «Фонтанке» 8 июля. Писали, что молодого человека побили, а семью блокировали в квартире. На место выехали несколько активистов, которые свои взгляды оценивают как правые. Однако у дома вместо иностранцев их ждала полиция.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, накануне около восьми вечера в полицию Калининского района от очевидцев поступило сообщение о конфликте у дома 48 по Пискаревскому проспекту. Приехавшие полицейские увидели лишь словесную перепалку с участием пяти человек, которые были доставлены в 3-й отдел полиции. В отношении четырех участников конфликта, 1990–1997 года рождения, были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

    Однако утром история получила продолжение. Провести дополнительную проверку потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин. В сообщении ведомства от 8 июля говорится, что в социальных медиа сообщалось о том, что семья в Калининском районе подвергается противоправным действиям со стороны группы агрессивно настроенных лиц. Поэтому местный СК должен установить все обстоятельства произошедшего и доложить в СК о результатах проверки, которые поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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