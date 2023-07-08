«Межнациональный конфликт» во дворе на Пискаревском закончился мелким хулиганством. Стороны сходятся в одном — драки не было

«Мелким хулиганством» закончилась история с межнациональным конфликтом в Калининском районе. Но отголоски долетели до Бастрыкина.
По каналам в соцсетях вечером 7 июля стала распространяться информация о том, что молодая семья якобы подверглась нападению выходцев из Средней Азии во дворах Калининского района, стало известно «Фонтанке» 8 июля. Писали, что молодого человека побили, а семью блокировали в квартире. На место выехали несколько активистов, которые свои взгляды оценивают как правые. Однако у дома вместо иностранцев их ждала полиция.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, накануне около восьми вечера в полицию Калининского района от очевидцев поступило сообщение о конфликте у дома 48 по Пискаревскому проспекту. Приехавшие полицейские увидели лишь словесную перепалку с участием пяти человек, которые были доставлены в 3-й отдел полиции. В отношении четырех участников конфликта, 1990–1997 года рождения, были составлены протоколы об административном правонарушении по
Однако утром история получила продолжение. Провести дополнительную проверку потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин. В сообщении ведомства от 8 июля говорится, что в социальных медиа сообщалось о том, что семья в Калининском районе подвергается противоправным действиям со стороны группы агрессивно настроенных лиц. Поэтому местный СК должен установить все обстоятельства произошедшего и доложить в СК о результатах проверки, которые поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.