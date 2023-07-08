Ночной пожар на Федора Абрамова: МЧС спасало людей, люди спасали машины

Четыре пожарных расчета час тушили огонь на балконах петербургской высотки. Жильцы беспокоились за припаркованные под окнами машины.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 8 июля, сообщение о возгорании в доме 18 по улице Федора Абрамова поступило в дежурную службу в 2:21 ночи. В разноуровневом здании (24–27 этажей) горела обстановка балконов с 11-го по 15-й этаж. А также в прилегающих комнатах. Общая площадь возгорания составила 20,5 квадратных метра.
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На время тушения из опасной зоны были эвакуированы 18 человек.
В 3:45 пожар был ликвидирован. Данные о пострадавших не поступали.