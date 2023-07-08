Астану захватили военные оркестры. Триумф петербуржцев на I Международном музыкальном фестивале в Казахстане

Столицу Казахстана захватили военные оркестры. I Международный музыкальный фестиваль в Казахстане собрал коллективы из восьми стран.
7 июля в Центральном парке Астаны жители и гости города увидели выступление военных музыкантов из Индии и Японии. А также президентского оркестра службы госохраны Республики Казахстан.
Центральный военный оркестр Минобороны Узбекистана удивил этническими мотивами и заставил публику танцевать.
Президентский оркестр Казахстана впечатлил синтезом звучания духового оркестра со скрипкой, флейтой и национальными инструментами — домброй и дудуком.
У монумента «Байтерек» выступил 23 Военный оркестр Западного военного округа Российской Федерации — из Петербурга. Исполнили «Полет шмеля» Николая Римского-Корсакова, «Дорогой длинною» Бориса Фомина и другие популярные мелодии.
Автор: youtube.com/modrk6855
Военный оркестр Министерства национальной обороны Турецкой Республики «Мехтеран» произвел незабываемое впечатление старинными доспехами и уникальным звучанием военных маршей.
Музыкальный фестиваль завершится в субботу, 8 июля, гала-концертом в ледовом дворце «Барыс Арена» ровно в полдень.