Астану захватили военные оркестры. Триумф петербуржцев на I Международном музыкальном фестивале в Казахстане

Столицу Казахстана захватили военные оркестры. I Международный музыкальный фестиваль в Казахстане собрал коллективы из восьми стран.



7 июля в Центральном парке Астаны жители и гости города увидели выступление военных музыкантов из Индии и Японии. А также президентского оркестра службы госохраны Республики Казахстан.



Центральный военный оркестр Минобороны Узбекистана удивил этническими мотивами и заставил публику танцевать.



Президентский оркестр Казахстана впечатлил синтезом звучания духового оркестра со скрипкой, флейтой и национальными инструментами — домброй и дудуком.

