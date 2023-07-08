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    Астану захватили военные оркестры. Триумф петербуржцев на I Международном музыкальном фестивале в Казахстане

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    Столицу Казахстана захватили военные оркестры. I Международный музыкальный фестиваль в Казахстане собрал коллективы из восьми стран.

    7 июля в Центральном парке Астаны жители и гости города увидели выступление военных музыкантов из Индии и Японии. А также президентского оркестра службы госохраны Республики Казахстан.

    Центральный военный оркестр Минобороны Узбекистана удивил этническими мотивами и заставил публику танцевать.

    Президентский оркестр Казахстана впечатлил синтезом звучания духового оркестра со скрипкой, флейтой и национальными инструментами — домброй и дудуком.

    У монумента «Байтерек» выступил 23 Военный оркестр Западного военного округа Российской Федерации — из Петербурга. Исполнили «Полет шмеля» Николая Римского-Корсакова, «Дорогой длинною» Бориса Фомина и другие популярные мелодии.

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    Автор: youtube.com/modrk6855

    Военный оркестр Министерства национальной обороны Турецкой Республики «Мехтеран» произвел незабываемое впечатление старинными доспехами и уникальным звучанием военных маршей.

    Музыкальный фестиваль завершится в субботу, 8 июля, гала-концертом в ледовом дворце «Барыс Арена» ровно в полдень.

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