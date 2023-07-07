В эфире Первого канала Андрей Константинов назвал Пригожина «лохобаном чилийским». Ради этого телевизионщики вырезали из 40-минутного интервью одну фразу

Журналисты Первого канала взяли комментарий у гендиректора АЖУРа Андрея Константинова, но смонтировали его так, что полностью исказили смысл. Об этом известный писатель и военный переводчик рассказал 7 июля в эфире программы «Итоги недели» с Андреем Константиновым.



Комментарий появился в конце вечернего выпуска программы «Время» на Первом канале в сюжете о Евгении Пригожине 6 июля.

«Выходец из бандитского Петербурга и человек с большим опытом отсидки в тюрьме, Пригожин более всего в жизни боялся заслужить репутацию человека, не способного принимать разумные решения в соответствии с ситуацией, — говорит автор сюжета Юрий Липатов за кадром. На уголовном языке — такое определение». Далее следует комментарий гендиректора АЖУРа Андрея Константинова: «Лохобан чилийский, так называли их. (Склейка) Такой терпила, который не знает, как нужно крутиться в этом сложном мире».