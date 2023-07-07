В эфире Первого канала Андрей Константинов назвал Пригожина «лохобаном чилийским». Ради этого телевизионщики вырезали из 40-минутного интервью одну фразу

Журналисты Первого канала взяли комментарий у гендиректора
Комментарий появился в конце вечернего выпуска программы «Время» на Первом канале в сюжете о Евгении Пригожине 6 июля.
«Выходец из бандитского Петербурга и человек с большим опытом отсидки в тюрьме, Пригожин более всего в жизни боялся заслужить репутацию человека, не способного принимать разумные решения в соответствии с ситуацией, — говорит автор сюжета Юрий Липатов за кадром. На уголовном языке — такое определение». Далее следует комментарий гендиректора АЖУРа Андрея Константинова: «Лохобан чилийский, так называли их. (Склейка) Такой терпила, который не знает, как нужно крутиться в этом сложном мире».
«Пригожин, как выяснилось, крутился слишком быстро», — завершает сюжет Юрий Липатов.
1tv.ru
Увидев выпуск новостей в эфире, Андрей Константинов был неприятно удивлен тем, как были смонтированы и вырваны из контекста его слова.
«Позвонили мне коллеги с Первого канала: "Расскажите, пожалуйста, про Пригожина, вы же с ним знакомы", — рассказал Константинов. — Корреспондент Липатов, который задавал вопросы, проявил степень глубокого погружения в тему и отметил, что знает, что я — соавтор "Бандитского Петербурга" (автор у книги один. — Прим. ред.). И попросил рассказать о том, как развивались события в
Андрей Константинов подчеркнул, что бывший мятежник, который заставил говорить о себе весь мир, кто угодно, но не лох.
Константинов добавил, что не намерен судиться с журналистами, которые исказили его слова, но впредь воздержится от каких-либо комментариев Первому каналу.
Подробнее об этом и других событиях уходящей информационной недели — в выпуске программы «Итоги недели» с Андреем Константиновым».