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    В эфире Первого канала Андрей Константинов назвал Пригожина «лохобаном чилийским». Ради этого телевизионщики вырезали из 40-минутного интервью одну фразу

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    Журналисты Первого канала взяли комментарий у гендиректора АЖУРа Андрея Константинова, но смонтировали его так, что полностью исказили смысл. Об этом известный писатель и военный переводчик рассказал 7 июля в эфире программы «Итоги недели» с Андреем Константиновым.

    Комментарий появился в конце вечернего выпуска программы «Время» на Первом канале в сюжете о Евгении Пригожине 6 июля.

    «Выходец из бандитского Петербурга и человек с большим опытом отсидки в тюрьме, Пригожин более всего в жизни боялся заслужить репутацию человека, не способного принимать разумные решения в соответствии с ситуацией, — говорит автор сюжета Юрий Липатов за кадром. На уголовном языке — такое определение». Далее следует комментарий гендиректора АЖУРа Андрея Константинова: «Лохобан чилийский, так называли их. (Склейка) Такой терпила, который не знает, как нужно крутиться в этом сложном мире».

    «Пригожин, как выяснилось, крутился слишком быстро», — завершает сюжет Юрий Липатов.

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    Увидев выпуск новостей в эфире, Андрей Константинов был неприятно удивлен тем, как были смонтированы и вырваны из контекста его слова.

    «Позвонили мне коллеги с Первого канала: "Расскажите, пожалуйста, про Пригожина, вы же с ним знакомы", — рассказал Константинов. — Корреспондент Липатов, который задавал вопросы, проявил степень глубокого погружения в тему и отметил, что знает, что я — соавтор "Бандитского Петербурга" (автор у книги один. — Прим. ред.). И попросил рассказать о том, как развивались события в 90-е годы. Снимали меня минут сорок. В эфир взяли буквально две фразы. Но они были вырваны из контекста, и получился смысл, прямо противоположный тому, что я говорил. В эфире прозвучало, будто я называю Пригожина "лохобаном чилийским". А я говорил, что так называли людей, кто в 90-е начинал бизнес без крыши, сам по себе, потому что было понятно, что бизнес его схлопнется, а жить ему как предпринимателю недолго. И из этого рассказа вырвали одну-единственную фразу».

    Андрей Константинов подчеркнул, что бывший мятежник, который заставил говорить о себе весь мир, кто угодно, но не лох.

    Константинов добавил, что не намерен судиться с журналистами, которые исказили его слова, но впредь воздержится от каких-либо комментариев Первому каналу.

    Подробнее об этом и других событиях уходящей информационной недели — в выпуске программы «Итоги недели» с Андреем Константиновым».

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