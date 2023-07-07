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    Россиянин покончил с собой в знаменитом храме Чалонг на Пхукете

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    Россиянин покончил с собой на тайском острове Пхукет. Мужчину обнаружили у подножья храма Чалонг, который является одной из главных местных достопримечательностей. Позже он скончался в больнице, пишет 7 июля портал The Phuket Express.

    Известно, что 35-летний мужчина в течение нескольких часов сидел на вершине пагоды, примерно на высоте шестиэтажного дома. Спасатали и полиция пытались уговорить его спуститься, позже к переговорам присоединился и губернатор острова Нароонг Вунсью.

    Местные жители, наблюдавшие за происходящим, были возмущены действиями россиянина, сочтя его действия осквернением храма. Полиция не дала толпе прорваться к раненому и сопроводила скорую помощь в больницу. Позже медики объявили о смерти россиянина. Центр помощи туристам Пхукета (TAC) сообщил, что свяжется с родственниками и посольством.

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