Как отличить менингококковый менингит от ОРВИ и какую прививку сделать от смертельно опасной инфекции

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Поделиться Поделиться





Менингококк — страшная инфекция, которая может буквально за сутки привести к летальному исходу или к такому менингиту, про который в народе говорят «переболел и стал дурачком».

Самые громкие вспышки менингокковой инфекции за последний год случились среди сотрудников популярного маркетплейса. В конце 2022 года на складе «Озона» в подмосковной Истре заразились и заболели 11 человек. Тогда же, по данным «Фонтанки», умерла в Боткинской больнице сотрудница петербургского «Озона» — девушка, приехавшая в Петербург из Мурманска. Теперь семь заболевших, из них два сотрудника «Озона» в Екатеринбурге погибли. С помощью врачей «Фонтанка» разобралась, почему вообще в наше время люди умирают от этой бактериальной инфекции и можно ли от нее защититься.



Менингит и менингококк — не синонимы

По информации «Фонтанки», сейчас в городской Боткинской больнице лечатся 10 петербуржцев с менингитом. Едва ли не ежедневно скорая доставляет пациентов с таким диагнозом. Но это только те, у кого так называемый первичный менингит — серозный, клещевой и да, менингококковый. Со вторичным поступают в обычные, неинфекционные больницы. Например, бактериальный эндокардит может стать причиной развития эмболического менингита. Такие пациенты госпитализируются в кардиохирургические отделения многопрофильных больниц. Когда отит или синусит как осложнение банального насморка становятся причиной бактериального менингита, ими занимаются лор-врачи в многопрофильных стационарах.



Как объяснил заведующий лор-отделением Городской больницы № 26 Михаил Комаров, когда у больного развивается вторичный менингит из-за заболевания уха или носа (таких пациентов 2–3 человека в месяц), проводится хирургическое вмешательство, направленное на удаление первичного очага инфекции: «Если к этому моменту в головном мозге не сформировался абсцесс, то пациенту проводят терапию антибиотиками, которые проникают через гематоэнцефалический барьер и уничтожают инфекцию в ликворных пространствах и тканях мозга. Вероятность погибнуть от этой группы заболеваний очень высока и составляет 10%, не меньше возможность и остаться инвалидом с глубоким неврологическим дефицитом. У таких исходов могут быть предрасполагающие причины — пожилой возраст, заболевания сердечно-сосудистой системы, иммунный дефицит и другие».



Оториноларинголог Комаров подчеркивает: вторичные бактериальные менингиты не связаны с менингококковой инфекцией, лечение пациентов с которой проводится только в инфекционном стационаре со строгим соблюдением противоэпидемических мер.



Врачи ждут вспышек менингококковой инфекции

В специализированном стационаре — Боткинской больнице — рассказали «Фонтанке», что последние годы пациентов с менингококковой инфекцией — бактерией Neisseria meningitidis — немного, в год не больше 5–10 человек. В Петербурге вообще давно уже не было вспышек менингококковой инфекции, последняя случилась больше 15 лет назад.



Болезнь опасна тем, что может протекать по-разному, например с менингококцемией — кровоизлиянием в надпочечники и с септическим шоком. А это смертельно опасно: от появления первых симптомов до тяжелейшего состояния они могут развиться за считаные часы. Если упустить момент, когда можно помочь избежать серьезных осложнений, то человека ждет либо инвалидность, либо летальный исход.

Справка:

В 2021 году в Петербурге зарегистрировано 10 детей с менингококковой инфекцией, двое из них умерли.

В 2022 году зарегистрировано 17 человек с менингококковой инфекцией, из них 9 детей в возрасте до 17 лет. Один человек умер.



В 2023 году зарегистрировано уже 17 заболевших, из них трое детей до 17 лет. Один человек умер.

Менингокковая инфекция стала вести себя активнее после ковида, когда коронавирус ослабел, а другие инфекции начали возвращаться. Точнее, менингококк никуда и не уходил, но вел себя сдержанно. Он всегда вокруг нас — в воздухе, особенно во влажных регионах, к которым относится Петербург. В «дремлющем» состоянии менингококк живет в носоглотке у 10–15% населения, — риск развития болезни растет, если у кого-то резко ослабевает иммунитет. Бывает, он садится в нос и сразу гибнет, когда иммунитет сильный, бывает, он приживается в нем и развивается назофарингит, болезнь протекает по типу ОРВИ и на этом все заканчивается. А у ослабленного человека он через нос проникает в головной мозг и развивается тяжелый генерализованный менингит.



Справка

Три основных симптома менингококкового менингита:

1. Озноб и быстрое повышение температуры выше 38–39 градусов.

2. Чрезвычайно сильная, нестерпимая головная боль, при которой обезболивающие таблетки не помогают.

3. Гиперестезия — повышенная чувствительность к свету, звукам, прикосновениям.

Менингококк — циклически возобновляющаяся инфекция, а периоды «затишья» — как раз 15–20 лет. Поэтому сейчас инфекционисты настороженно относятся к информации о появившихся заболеваниях генерализованной менингокковой инфекцией.

Марина Дессау, заведующая отделением инфекционных и паразитарных заболеваний Городской поликлиники № 122, объясняет: «Цикличность активности менингококковой инфекции предполагает, что заболеваемость раз в 15–20 лет сильно вырастает. И чем больше разрыв — «период затишья», тем агрессивнее будет вести себя этот микроб в год высокой активности».



В амбулаторной сети врачи, как правило, имеют дело с последствиями перенесенной генерализованной инфекции или когда поступает информация о выявлении пациента, инфицированного бактерией Neisseria meningitidis. «Врачи работают в «очаге», обследуют контактировавших с инфицированным. Но все равно идентифицировать источник сложно, если нет клинических проявлений, — говорит Марина Дессау. — Носителей этой инфекции много, каждый из них потенциально может стать ее распространителем. Но не у каждого, кому она передастся, разовьется тяжелая клиническая картина заболевания: легче всего заразить маленького ребенка или ослабленного пожилого человека, и у них же высок риск тяжелого течения болезни».

Справка:

По статистике, если диагноз установлен в первые 12 часов с начала заболевания, риск смертельного исхода сводится к 0,7–1,5%. Если к лечению приступили через сутки — до 2–4%, через двое суток — 5–6%, через трое-четверо суток — 15–18%. Без лечения 85% заболевших умирают, 15% — остаются глубокими инвалидами.



Впрочем, когда и симптомы есть, диагностировать болезнь на ранней стадии получается редко. Потому что начинается менингококковый менингит с признаков банального ОРВИ. Дифференцировать с респираторной инфекцией можно при соответствующей настороженности через трое суток с момента проявления болезни. У человека с ОРВИ симптомы должны уменьшаться, с менингококком они нарастают, в том числе растет температура, головная боль становится интенсивнее. Но и это не всегда позволяет отличить менингококковую инфекцию от респираторного вируса. Хорошо, если пациента госпитализируют до менингококцемии и появления сыпи на теле. Но и в этих случаях пациенты тяжело и долго лечатся в стационаре. А когда возвращаются домой, в амбулаторных медучреждениях их наблюдают участковые терапевты (педиатры) и неврологи, работают с осложнениями, которые зависят от тяжести перенесенного заболевания, — с потерей слуха, ослаблением зрения, проблемами с памятью, парезами и параличами.



Чем привиться от менингококка

Врачи говорят, что лучшая профилактика — солнце и вода, витамины, а с ними — хороший иммунитет. Но это не точно. 100-процентную уверенность дает только вакцинация. Дорогостоящая вакцина с недавних пор входит в Национальный календарь прививок.

Менингококковая бактерия Neisseria meningitidis, вызывающая тяжелые формы генерализованного сепсиса, бывает разных групп, четверть регистрируемых случаев приходится на представителя серогруппы В, от которой защищает вакцина «Бексеро» (GSK, Великобритания). Ее сегодня в Петербурге нет.

Привиться вакциной «Менактра» («Санофи», США), которая защищает от других серотипов, можно.



Как пояснила инфекционист Марина Дессау, бесплатно, в рамках Национального календаря прививок, вакцинация проводится только детям, взрослым — по показаниям, например контактным, а также тем, кто живет в скученных коллективах, например военнослужащим на казарменном положении.

