Песков назвал перспективы переговоров с Украиной: новости СВО за 7 июля

Пресс-секретарь президента РФ оценил возможность начала переговоров с Украиной Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 7 июля.



Прокуратура проверит Mars на финансирование ВСУ Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars. Американская компания, производящая продукты питания и корма для животных, подозревается в финансировании ВСУ.

— Компанию проверяют на оказание финансовой поддержки Вооруженным силам Украины, а также на достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в казну РФ налоговым отчислениям, — передает слова прокуратуры ТАСС.



Инициатором проверки стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он обратился в Генпрокуратуру, отметив, что компания зарабатывает в России огромные деньги и поддерживает ВСУ, прикрываясь гуманитарными целями.

В Краснодаре собираются открыть аэропорт Власти обсуждают открытие краснодарского аэропорта, который был закрыт больше года. Из-за заморозки перелетов пассажиры ездят поездами и по трассе М-4 «Дон», а также летают через другие города.

Из-за этого соседние аэропорты испытывают перегрузку: например, через Сочи в 2022 году прошло 13 миллионов пассажиров, что превышает норму в 4 раза.



Напомним, что 24 февраля 2022 года аэропорты Краснодарского края и Ростовской области были закрыты. Зона была признана небезопасной для гражданских самолетов и пассажиров. Несмотря на ограничения перелетов, Кубань остается привлекательным местом отдыха для российских туристов.

Песков оценил перспективы переговоров с Украиной Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перспектив для переговоров по Украине пока не обнаруживается. Таким образом он прокомментировал слова Александра Лукашенко о возможных переменах осенью.



— На самых различных уровнях, включая высший, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом. Но пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем, — заявил Дмитрий Песков.

Возможные мирные переговоры между Россией и Украиной обсуждаются регулярно. Напомним, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых согласен начать переговоры.

Жителей Киева подготовят к «национальному сопротивлению»

На Украине объявили о начале учений «национального сопротивления». Все желающие смогут пройти однодневные бесплатные учения, говорится на сайте Киевской городской администрации.

По словам директора департамента муниципальной безопасности КГГА Михаила Шербина, жители Киева смогут обучиться правилам обращения с взрывоопасными предметами и огнестрельным оружием.

Бывшего министра Ставрополя обвиняют в хищении 76 млн на нуждах СВО

Экс-главу комитета по делам национальностей Ставрополья Александра Писаренко арестовали по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Писаренко вменяют хищение 76 млн рублей, сообщает телеграм-канал Shot.

По версии следствия, в 2022 году Писаренко заключил госконтракты на поставки товаров для участников спецоперации на Украине. Однако разница между указанной и рыночной стоимостью составила более 76 млн рублей. В отношение экс-министра возбуждено уголовное дело, его заключили под стражу до 20 августа 2023 года.

