ДТП на Садовой парализовало движение трамваев

На пересечении каналов Грибоедова и Крюкова в Санкт-Петербурге произошло ДТП, в результате которого почти на час было остановлено движение трамваев. Инцидент был зафиксирован на видео, которое 7 июля предоставил читатель «Фонтанки».
Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», движение трамваев на данном участке было временно приостановлено — с 16:46 до 17:44. Пассажирам пришлось воспользоваться альтернативными маршрутами общественного транспорта. Сейчас движение восстановлено.
читатель «Фонтанки» Андрей
Судя по кадрам, ДТП произошло с участием водителя, который ехал за рулем каршеринга.