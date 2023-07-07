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    ДТП на Садовой парализовало движение трамваев

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    На пересечении каналов Грибоедова и Крюкова в Санкт-Петербурге произошло ДТП, в результате которого почти на час было остановлено движение трамваев. Инцидент был зафиксирован на видео, которое 7 июля предоставил читатель «Фонтанки».

    Фото: читатель «Фонтанки» Андрей
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    Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», движение трамваев на данном участке было временно приостановлено — с 16:46 до 17:44. Пассажирам пришлось воспользоваться альтернативными маршрутами общественного транспорта. Сейчас движение восстановлено.

    читатель «Фонтанки» Андрей

    Судя по кадрам, ДТП произошло с участием водителя, который ехал за рулем каршеринга.

    Фото: читатель «Фонтанки» Андрей

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