ВТБ выдал в Петербурге и Ленобласти 50 млрд рублей ипотеки — вторичный рынок вырывается вперед

ВТБ выдал в первом полугодии 50 млрд рублей ипотеки на покупку жилья в Петербурге и Ленинградской области, превзойдя результаты и прошлого, и даже 2021 года, когда был зафиксирован предыдущий рекорд. Активнее всего кредиты брали в июне, а спрос сместился в сторону готового жилья — на него к концу июня приходится более половины всей ипотеки.
По итогам первого полугодия, в Петербурге и Ленобласти банком было выдано 7,7 тысяч ипотечных кредитов — это на 9% больше, чем в январе-июне прошлого года и на 12% — чем в 2021 году. Только за июнь клиенты оформили более 1,8 тыс. кредитов на 11,5 млрд рублей — в результате июнь стал самым активным месяцев, превысившим майские результаты на 22%.
Если на конец прошлого года всего около 30% составляли кредиты на готовое жилье, то к концу первого полугодия они занимают более половины выдач, а в пиковый период — в апреле — доля кредитов на вторичном рынке жилья достигла 60%.
При покупке на первичном рынке преобладают льготные программы — всего по ним за 6 месяцев выдано 30,7 млрд рублей: по ипотеке с господдержкой — 13,5 млрд рублей, по семейной — 14,5 млрд рублей. Бурный рост показала IT-ипотека — выдав 2,7 млрд рублей, банк превзошел результат по этой программе за весь 2022 год.
«Ипотечное кредитование развивается более стабильно, чем в прошлом году, когда рынок характеризовался резкими изменениями спроса. Объем продаж в первом полугодии увеличивался от месяца к месяцу и превысил рекордные показатели прошлых лет», − отметил Александр Вялков, начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
В среднем клиенты берут у банка 6,2 млн рублей, что на 600 тысяч меньше, чем в начале года. Кредитный договор заключается на срок чуть более 25 лет — по сравнению с началом года он сократился на 16 месяцев.
Всего по стране покупатели жилья взяли у ВТБ 106 тыс. жилищных кредитов на 550 млрд рублей, из них в июне было заключено около 22 тыс. ипотечных сделок на 108 млрд рублей.