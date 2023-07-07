ВТБ выдал в Петербурге и Ленобласти 50 млрд рублей ипотеки — вторичный рынок вырывается вперед

ВТБ выдал в первом полугодии 50 млрд рублей ипотеки на покупку жилья в Петербурге и Ленинградской области, превзойдя результаты и прошлого, и даже 2021 года, когда был зафиксирован предыдущий рекорд. Активнее всего кредиты брали в июне, а спрос сместился в сторону готового жилья — на него к концу июня приходится более половины всей ипотеки.

По итогам первого полугодия, в Петербурге и Ленобласти банком было выдано 7,7 тысяч ипотечных кредитов — это на 9% больше, чем в январе-июне прошлого года и на 12% — чем в 2021 году. Только за июнь клиенты оформили более 1,8 тыс. кредитов на 11,5 млрд рублей — в результате июнь стал самым активным месяцев, превысившим майские результаты на 22%.