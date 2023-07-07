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    В Вологодской области тракториста судили за кражу 72 тонн навоза

    1981
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    В Вологодской области предприимчивый тракторист наладил продажу ходового товара, который заимствовал у работодателя. Уголовное дело о краже прекратили по ходатайству предприятия. Подробности 7 июля сообщает пресс-служба судов региона.

    Дело против 59-летнего жителя Никольского района рассматривал мировой судья участка № 52, который установил, что сельчанин на протяжении нескольких месяцев на своем тракторе МТЗ-82 с прицепом грузил навоз. Пока руководство фермы заметило пропажу органического удобрения, мужчина успел похитить 72 тонны удобрения, которое продавал по 2500 рублей за телегу.

    Ущерб агрофирма оценила в 30 тысяч рублей и заявила, что он несущественный. Представитель предприятия заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым, поскольку обвиняемый в полном объеме возместил причиненный материальный ущерб и извинился за содеянное.

    Ходатайство удовлетворили, уголовное дело прекращено.

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