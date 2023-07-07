Смольный не поддержал идею сетей освободить от платы за парковку грузовики с продуктами

Власти Петербурга не планируют вводить по примеру Москвы специальный режим в зоне платной парковки для грузовиков, доставляющих продукты в розничные магазины. Об этом сообщил 7 июля вице-губернатор Кирилл Поляков в ходе открытия 20-тысячного магазина «Пятерочка».



По его словам, ретейлеры должны пользоваться платной парковой на общих основаниях.

«У сети должна быть своя парковка, никаких проблем с платной парковкой я не вижу. Если кто-то останавливается в зоне платной парковки, оплачивает и штрафов не получает», — сказал он.