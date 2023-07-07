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    Смольный не поддержал идею сетей освободить от платы за парковку грузовики с продуктами

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    Власти Петербурга не планируют вводить по примеру Москвы специальный режим в зоне платной парковки для грузовиков, доставляющих продукты в розничные магазины. Об этом сообщил 7 июля вице-губернатор Кирилл Поляков в ходе открытия 20-тысячного магазина «Пятерочка».

    По его словам, ретейлеры должны пользоваться платной парковой на общих основаниях.

    «У сети должна быть своя парковка, никаких проблем с платной парковкой я не вижу. Если кто-то останавливается в зоне платной парковки, оплачивает и штрафов не получает», — сказал он.

    Ранее, по информации «Фонтанки», несколько розничных сетей, работающих на рынке Петербурга, выступили с инициативой освободить транспорт, доставляющий продукты в магазины у дома, от необходимости оплачивать платную парковку. Бесплатных 15 минут не хватает, чтобы произвести разгрузку, отмечали они. Между тем в столице для этих целей действуют специальные пропуска.

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