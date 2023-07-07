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    Половина новых апарт-отелей в центре Петербурга приходится на объекты реконструкции

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    Половина новых комплексов апартаментов, выведенных в продажу в Петербурге, пришлась на реконструированные объекты в центре. Как отмечает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость», чаще всего это исторические здания.

    По данным аналитиков, за полугодие в продажу в Петербурге вышло 13 апарт-отелей, в числе которых объекты реконструкции на набережной Карповки, Канонерском острове, улице Римского-Корсакова, Прилукской улице, в Прядильном переулке. Всего же в продаже на конец июня находится 69 комплексов общей площадью 793 тыс. кв. м или 23 тыс. юнитов.

    Средняя цена апартаментов всех форматов почти не изменилась с конца прошлого года и составила 277 тыс. руб. за 1 кв. м. Только в элитных апарт-отелях и в отелях формата «аналог жилья» цены выросли на 6% из-за пополнения рынка новым предложением в привлекательных локациях.

    Всего за первое полугодие в городе продали чуть более 900 юнитов в комплексах апартаментов всех форматов, этот уровень продаж сопоставим со вторым полугодием прошлого года. При этом во втором квартале продажи на 19% превзошли результаты того же периода прошлого года.

    — В 2023 году на рынке появился ряд интересных проектов в уникальных туристических локациях, в шаговой доступности от достопримечательностей и по приемлемой для инвесторов цене, — подчеркнула руководитель департамента управления проектами КЦ «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Светлана Московченко. — Они популярны за счет своего выигрышного расположения, и итоги второго квартала показывали, что спрос на апартаменты начал восстанавливаться.

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