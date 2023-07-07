Половина новых апарт-отелей в центре Петербурга приходится на объекты реконструкции

Половина новых комплексов апартаментов, выведенных в продажу в Петербурге, пришлась на реконструированные объекты в центре. Как отмечает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость», чаще всего это исторические здания.



По данным аналитиков, за полугодие в продажу в Петербурге вышло 13 апарт-отелей, в числе которых объекты реконструкции на набережной Карповки, Канонерском острове, улице Римского-Корсакова, Прилукской улице, в Прядильном переулке. Всего же в продаже на конец июня находится 69 комплексов общей площадью 793 тыс. кв. м или 23 тыс. юнитов.

