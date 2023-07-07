Хотела фото, а получила по лицу: Бритни Спирс рассказала о нападении охраны в Лас-Вегасе

Охранник французского баскетболиста Виктора Вембаньямы ударил певицу Бритни Спирс за то, что та похлопала по плечу спортсмена. По словам поп-певицы, она хотела сделать фото с восходящей звездой баскетбола.



По версии Спирс, она отправилась в ресторан и увидела Вембаньяму. Из-за шума толпы Бритни решила похлопать по плечу, чтобы привлечь внимание баскетболиста. Не оборачиваясь, его охрана ударила артистку по лицу на глазах у людей. «Я упала и у меня слетели очки», — рассказала Бритни Спирс.



Певица хотела получить извинения, но вместо этого увидела, как игрок улыбается и смеется. «Это было жестоко», — отметила артистка. Она призвала людей быть более внимательными друг к другу и выразила свою благодарность поклонникам и полиции Лас-Вегаса, которые поддержали ее в этой ситуации.

