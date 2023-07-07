Рэпер Паша Техник арестован за Карлсона с пропеллером в виде свастики

Недавно прошедшего курс лечения от наркотической зависимости рэпера Пашу Техника арестовали в Москве. На этот раз административное наказание не связано с запрещенными веществами или управлением автомобилем в нетрезвом виде. Музыканту 7 июля дали 13 суток за публичную демонстрацию нацистской символики, сообщает РИА Новости. Поводом стала одна из многочисленных татуировок Паши Техника — Карлсон с пропеллером в виде свастики.
Рэпера задержали накануне, об этом в соцсетях сообщила его бывшая жена. Она напомнила подписчикам, что в России запрещена демонстрация нацистской символики.
Паша Техник (Павел Ивлев) является одним из основателей группы Kunteynir, представителей андеграундного хип-хопа. Скандальную славу рэпер получил из-за своего пристрастия к наркотикам. В 2009 году его приговорили к пяти годам лишения свободы строгого режима. В 2019 году музыканта лишили прав за вождение в пьяном виде, в 2020-м он снова попался инспекторам, после чего его снова отправили в колонию. С 2021 года Паша Техник лечится от наркозависимости, сперва его отправили в рехаб насильно, но после рецидива он вновь там оказался. Теперь, судя по соцсетям, он посещает собрания «Анонимных наркоманов».