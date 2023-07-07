Рэпер Паша Техник арестован за Карлсона с пропеллером в виде свастики

Недавно прошедшего курс лечения от наркотической зависимости рэпера Пашу Техника арестовали в Москве. На этот раз административное наказание не связано с запрещенными веществами или управлением автомобилем в нетрезвом виде. Музыканту 7 июля дали 13 суток за публичную демонстрацию нацистской символики, сообщает РИА Новости. Поводом стала одна из многочисленных татуировок Паши Техника — Карлсон с пропеллером в виде свастики.



Рэпера задержали накануне, об этом в соцсетях сообщила его бывшая жена. Она напомнила подписчикам, что в России запрещена демонстрация нацистской символики.

