Причина взрыва на «Промсинтезе»: в трубах могли быть остатки взрывчатых веществ

Некоторые обстоятельства ЧП на заводе «Промсинтез» в городе Чапаевск Самарской области 7 июля раскрыл депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
По его словам, взрыв случился во время сварочных работ. Рабочие варили трубы, которые, по предварительным данным, были не новыми.
«Раньше их использовали на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Есть данные, что в них могли сохраниться остатки взрывчатых веществ», — сообщил депутат.
«Фонтанка» писала о взрыве. По данным экстренных служб, в результате погибли шесть человек, двое пострадали.
Портал 63.RU обратился за комментарием к представителям АО «Промсинтез». Однако они отказались.
«Никаких комментариев мы сейчас не даем. Вы должны нас понять в такой ситуации», — сказали на заводе.
Завод «Промсинтез» выпускает химические вещества, в том числе промышленные взрывчатые вещества. Он создан в январе 1997 года и является правопреемником Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ.