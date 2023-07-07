Причина взрыва на «Промсинтезе»: в трубах могли быть остатки взрывчатых веществ

Некоторые обстоятельства ЧП на заводе «Промсинтез» в городе Чапаевск Самарской области 7 июля раскрыл депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.



По его словам, взрыв случился во время сварочных работ. Рабочие варили трубы, которые, по предварительным данным, были не новыми.



«Раньше их использовали на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Есть данные, что в них могли сохраниться остатки взрывчатых веществ», — сообщил депутат.



«Фонтанка» писала о взрыве. По данным экстренных служб, в результате погибли шесть человек, двое пострадали.