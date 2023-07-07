Красный свет от ЦБ. Как война с теневым бизнесом может привести к блокировке счетов

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Для борьбы с отмыванием средств Центробанк уже больше года «светофорит» бизнес. Антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) делит организации на три группы риска по цветам. Больше всего достается «красным» — фирме могут заблокировать счет без возможности вывести средства. При этом, как отмечают игроки рынка и юристы, под раздачу попадают далеко не только мошенники — потенциально алгоритмы могут захватить треть действующих фирм. «Фонтанка» узнала, за что достается компаниям и что делать, чтобы не пришлось краснеть перед банками и клиентами.

Как работает «светофор» от ЦБ С первого июля прошлого года начала работать платформа «Знай своего клиента». Центробанк делает выгрузки о подозрительных клиентах по ИНН и передает информацию банкам. Работает сервис в рамках борьбы с операциями по отмыванию и обналичиванию денег: раньше этим занимались сами кредитные организации, но у ЦБ данных по компаниям и их финансовым операциям гораздо больше, соответственно, и оценка регулятора точнее. Всего ЦБ обладает сведениями о 7 миллионах организаций и ИП. Как заметил «Деловой Петербург», если ориентироваться на сведения ФНС, то это около 95% всех действующих компаний.



ЦБ распределяет бизнес на три категории — «зеленая», «желтая» и «красная» группы риска, из-за чего систему неофициально и именуют «светофором». Регулятор определяет «цвет» и отправляет информацию в банк, где у компании открыт счет, а уже он выносит приговор и соглашается или не соглашается с оценкой платформы.

С «зелеными» банк не может в одностороннем порядке расторгнуть договор расчетного счета или отказать в его открытии и проведении операций. «Желтые» фирмы в число подозрительных записаны пока карандашом — кредитная организация может отказать им в транзакции, если будет подозревать, что дело пахнет отмыванием доходов. «Красные» же попадают под блокировку счета. Они не могут совершать переводы контрагентам, оплачивать товары или услуги, снимать средства со счета или выводить их в другие банки. Если над ними сжаливаются, не блокируют расчетный счет, то летят головы ДБО (дистанционного банковского обслуживания) и санкционного обслуживания. В скромных полномочиях «красных» остается уплата налогов и выплата зарплат.



Следует пояснить, что ограничительные меры по отношению к клиентам применяются банками только в том случае, если компания «дважды красная» — высокий риск по ней подтвержден и Банком России, и кредитной организацией, рассказали «Фонтанке» в ЦБ.

На конец мая 2023 года «зеленый» уровень риска присвоили 97% юрлиц и ИП, «желтый» — 1,6%, а «красный» — 1,4%, что вдвое больше, чем в прошлом году. Банки согласились с оценкой регулятора и заблокировали счет суммарно 119 тысячам компаний, из которых только 0,2% смогли оспорить решение организаций.



«Платформа ЗСК создавалась для снижения нагрузки на добросовестных предпринимателей и сокращения ограничительных мер со стороны банков при выявлении незначительных технических рисков. Главные цели платформы — это формирование экосреды клиентов с низким уровнем риска, которым банки не отказывали бы в проведении операций, а также дальнейшее «обеление» экономики за счет сокращения вывода денег в теневой сектор», — рассказали «Фонтанке» в Центробанке.

Как заметил регулятор, объемы подозрительных операций в первом квартале этого года сократились на 10%. С помощью «светофора» банки предотвратили вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд рублей.

Что говорят юристы и игроки рынка В борьбе с мошенниками порой сметает и добросовестные компании, которые к отмыванию средств отношения не имеют. «Такое возможно, и ко мне обращается ряд доверителей, которые к противоправной деятельности не причастны, но платформа ЗСК присваивала им высокий уровень риска», — рассказал адвокат Евгений Шупиков.



При этом случаи не единичные — в юридическом агентстве «Консалт Плюс» рассказали «Фонтанке», что действия алгоритмов «светофора» легко ложатся на привычные финансовые сделки обычных предпринимателей. Итого под ЗСК может попасть до 35% компаний, которые не связаны ни с обналичиванием, ни с другими финансовыми преступлениями в принципе.



«Большинство действий наших регуляторов не подвержены стандартной бизнес-логике и экономическим реалиям. Обычно именно имиджевые потери настолько фатальны, что списанные или замороженные миллионы на счете уже не имеют значения. Чаще всего репутация, деньги, клиенты зарабатываются по копеечке, годами», — подчеркивает бизнесмен Илья Греднев.

При этом не стоит считать ЗСК абсолютным злом. Как утверждают игроки рынка — бывало и хуже. Юрист Андрей Герасимов отмечает, что основной пик блокировок счетов закончился в 2019 году. Так что светофор ЦБ загорелся не на пике массовых репрессий. «Платформа ЗСК в большей степени призвана как-то систематизировать, остановить, успокоить и нормализовать обстановку — дать какие-то пусть и не совсем ясные, но правила игры. ЦБ забрал часть ответственности у банков за блокировку счетов на себя, и в этом смысле схема более понятна по сравнению с тем, что было», — заключил он.

Какие компании находятся в группе риска И хотя ЦБ установил критерии работы платформы, на деле уровень подозрительности бизнес может определить разве что интуитивно. «Информация о том, на основании каких алгоритмов и критериев ЦБ относит клиентов к той или иной зоне, закрытая. Мы можем оценивать только на собственной практике или на практике коллег — по информации с полей», — отметил экономический обозреватель Андрей Герасимов.

Юрист объяснил, что зачастую дело не в транзакции как таковой, а в дальнейшем путешествии этих денег — на это обращает внимание ЗСК. «Скажем, у вас идет крупная стройка на пятьсот миллионов или на миллиард. Вам перечисляют на счет десять миллионов. Перечислили и перечислили — банки видят, как вы эти деньги расходуете. А если вам пришло десять миллионов, а вы завтра пошли снять их наличкой, понятно, что вас заблокируют и вы попадете во все красные списки, потому что это явное обналичивание денежных средств», — пояснил он.



Другой подозрительный сценарий — компания переводит деньги с Дальнего Востока в Петербург, но делает это через десять регионов и пятьдесят контор. Так что дело не в объеме средств, которые гуляют по счетам, а в их источнике происхождения и репутации. Если система ЗСК и срабатывает на тех же ИП, то они обычно соприкасались с деятельностью по обналичиванию — прямо или через посредников, считает Андрей Герасимов.



Однако все не так прозрачно и однозначно, отмечают игроки рынка и юристы. Дело в том, что алгоритмы платформы легко ложатся и на обычные сделки предпринимателей и старую, отнюдь не всегда криминальную, модель ведения бизнеса, из-за чего красный свет от ЗСК могут получить порядка 35% компаний, которые с противоправной деятельностью никак не связаны, рассказали «Фонтанке» в «Консалт Плюс».

Самая частая «подозрительная» схема — деньги поступают на счет ООО, оно отправляет их на ИП и далее — на личную карту. Так многие компании выводят деньги не для последующей оплаты услуг вне рамок действия Налогового кодекса, а как личный доход предпринимателя, но попадаются в сети ограничений ЦБ, пояснили в агентстве.

Вариантов перейти дорогу ЦБ и попасть в красную зону риска множество. К примеру, подозрения вызывают компании, которые были созданы недавно, как заметил адвокат Евгений Шупиков. Другой фактор, который потенциально может привлечь внимание ЦБ, — работа с уже «покрасневшими» организациями. «Под раздачу могут попасть и вполне благоприятные компании, случайно засветившиеся в общении с клиентами, которые уже в этой зоне находятся. Достаточно одного контакта с так называемыми «обнальщиками», чтобы попасть в зону риска», — подчеркнул юрист Виталий Злочевский.



Как отмечает Андрей Герасимов, традиционно в ЦБ и налоговой не любят компании с множеством ОКВЭДов (указанных по общероссийскому классификатору видов деятельности. — Прим. ред.). Если вы по документам и сантехник, и парикмахер, и косметику продаете, и грузоперевозками подрабатываете, к вам могут возникнуть вопросы. «Сейчас в моде, чтобы у предпринимателя был один ОКВЭД», — заключил он.

При анализе алгоритмы платформы могут посчитать подозрительным и маленький для оборотов компании рабочий штат. Если фирма получает каждый месяц по 20–30 млн, а наемные сотрудники официально не числятся или в их числе два номинальных сотрудника с минимальной оплатой труда, то ЦБ дан зеленый свет, а компании — красный, добавил Андрей Герасимов.

Выделяют юристы и способы «позеленеть» и снизить риск попадания в красную зону. Среди них в «Консалт Плюс» назвали регулярную оплату аренды, мелкие офисные расходы и налоговую нагрузку, которая соответствует региону и виду деятельности компании.

Что делать, если попал в красную зону Центробанка Статус ЦБ — еще не приговор, основная проблема — сами банки. Начинать нужно с них — писать, высылать документы и пытаться выяснить, какую транзакцию посчитали за тревожный сигнал. Как подчеркнули в «Консалт Плюс», работа обычно начинается через чат-бота организаций, поэтому задача компании — выйти на самих сотрудников. Иначе в переписке, которую «никуда не приклеишь», можно получить номинальный ответ, что документов не хватило и разблокировать компанию не могут.

«Основная сложность заключается в том, что, когда Центробанк и банк в последующем относят компанию к высокой степени риска, они не объясняют свое решение. Только в ходе анализа деятельности компании и операций по счету можно предположить, что конкретно не понравилось, и работать с этим. Часто компании самостоятельно это сделать не могут», — объяснил адвокат Евгений Шупиков.



Нужно понимать, что дополнительные меры по борьбе с отмывочными операциями — это новая нагрузка на банки. В прошлом году «Ведомости» писали о том, что у банков растут трудозатраты — появляются новые мероприятия по работе с клиентами и количество отчетов. На работу с «красными» фирмами и их оправдательными приговорами требуется много ресурсов, в результате чего объем работы увеличивается.

Следующий этап — Межведомственная комиссия при ЦБ. Если на уровне банка уладить вопрос не получилось, то можно написать туда жалобу, и уже в Банке России начнут рассматривать документы. Однако здесь есть важный нюанс, отметили в «Консалт Плюс», — обращаться в комиссию нужно тогда, когда банк дал внятный ответ, почему счет был заблокирован. «Если все остановилось на уровне чата, то комиссия отказывает, потому что есть ряд регламентных операций, которые банк для начала должен сделать с заблокированным клиентом. Уже когда получен ответ о том, какие статьи 115 ФЗ применили, тогда можно понять, что мы оспариваем», — рассказали в агентстве.



Если от банка добиться ответа по сути не получилось, то нужно писать в сам Центробанк, а уже потом обращаться в Межведомственную комиссию. Как показывает практика юристов, случайных «красных» отбивать получается — на частников обычно уходит две-три недели, подчеркнули в «Консалт Плюс».



Например, адвокату Евгению Шупикову удалось отстоять строительную компанию, которую ЦБ отнес к высокой степени риска, и банк на своем уровне это подтвердил. Когда юристы стали разбираться, то поняли, что компания ведет абсолютно законную деятельность, поэтому признаки, которые могли не понравиться регулятору, получилось выявить только в ходе полноценного анализа деятельности фирмы. После сбора большого пакета документов комиссия согласилась взяться за озеленение и вернула компании низкий уровень риска.



Однако есть и менее позитивные примеры, когда под раздачу попадает малый бизнес. Так, в «Консалт Плюс» рассказали, как маленькое ООО, занимающееся оптовой торговлей, алгоритм ЗСК посчитал высокорисковым — компания много работает с ИП, у которых не всегда понятен источник денежных средств. «После предоставления документов ничего не меняется, отказывают в проведении операций и предлагают уйти в другой банк. Такое впечатление, что банку просто не хочется возиться с подобными малышами. Они ему неинтересны, и ЗСК — прекрасная возможность от них избавиться», — заключили в агентстве.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

