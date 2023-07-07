Специфическое петербургское лето набирает обороты. Впереди — похолодание и грозы

Относительная жара в Петербурге сменилась таким же относительным похолоданием. Главный городской синоптик Александр Колесов предупреждает 7 июля: наиболее прохладными днями станут воскресенье и понедельник. Дневная температура в эти дни не превысит 18–19 градусов.



«Сегодня еще западный ветер, высокая температура воды в Финском заливе, поэтому дневная температура в городе +19 …+21 градус. Такая же температура сохранится и в субботу», — рассказал Колесов.

В программе привычная облачность и кратковременные дожди. Могут быть грозы с ливнями, но из-за западного ветра с точностью прогнозировать осадки сложно. В любом случае, зонт или дождевик в сумке лишними не будут. Самым благоприятным днем для прогулок станет воскресенье, вероятность дождя максимально низкая. Потепление начнется уже с середины следующей недели.