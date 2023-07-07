Бывшему директору Пригородного ДРСУ №1 вынесли приговор за взятку машинами

Московский районный суд огласил приговор в отношении экс-директора областного дорожного предприятия Алексея Молчанова, признанного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении, а также в получении взятки. Подробности 7 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Молчанова задержали в октябре 2020 года. По материалам дела, подсудимый, являясь директором ЛОГП «ПДРСУ №1», в 2018–2019 годах получил взятку от руководителя «Контрактор» в виде трех автомобилей — «Мерседеса», «Фольксвагена» и «Рендж Ровера». Машины были предоставлены Молчанову и его семье, за это он давал «зеленый свет» «Контрактору» при заключении договоров. Эксперты рассчитали, что аренда машин за весь период пользования стоила более трех миллионов рублей.

