Бывшему директору Пригородного ДРСУ №1 вынесли приговор за взятку машинами

Московский районный суд огласил приговор в отношении экс-директора областного дорожного предприятия Алексея Молчанова, признанного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении, а также в получении взятки. Подробности 7 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Молчанова задержали в октябре 2020 года. По материалам дела, подсудимый, являясь директором ЛОГП «ПДРСУ №1», в 2018–2019 годах получил взятку от руководителя «Контрактор» в виде трех автомобилей — «Мерседеса», «Фольксвагена» и «Рендж Ровера». Машины были предоставлены Молчанову и его семье, за это он давал «зеленый свет» «Контрактору» при заключении договоров. Эксперты рассчитали, что аренда машин за весь период пользования стоила более трех миллионов рублей.
Кроме того, фигурант заключил договор на подбор персонала с ООО «1А» при наличии собственной кадровой службы, чем причинил существенное нарушение прав и законных интересов ЛОГП «ПДРСУ №1» на сумму 686 000 рублей.
Во время избрания меры пресечения Молчанов признал вину и начал активно давать показания. В суде он от своих слов не отказался, возместил миллион ущерба. Потерпевшие также заявили, что весь ущерб Молчанов возместил, претензий они к нему не имеют.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 10 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет с запретом занимать определенные должности сроком на 7 лет со штрафом в 31 000 000 рублей.