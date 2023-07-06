Фонд Абрамовича запускает собственный кинофестиваль «Маяк» в Геленджике

Учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем фонд «Кинопрайм» объявил о запуске кинофестиваля «Маяк». Первый фестиваль «Маяк» запланирован на 5–9 октября 2023 года в Геленджике, а в будущем мероприятие может стать ежегодным, сообщают 6 июля «Ведомости».



Исполнительный директор «Кинопрайма» и продюсер фестиваля Антон Малышев рассказал изданию, что пилотный фестиваль будет устроен в формате профессионального форума с кинопоказами и деловыми мероприятиями. Он отметил, что фестиваль будет полностью финансироваться «Кинопраймом» и частными партнерами.