Фонд Абрамовича запускает собственный кинофестиваль «Маяк» в Геленджике

Учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем фонд «Кинопрайм» объявил о запуске кинофестиваля «Маяк». Первый фестиваль «Маяк» запланирован на 5–9 октября 2023 года в Геленджике, а в будущем мероприятие может стать ежегодным, сообщают 6 июля «Ведомости».
Исполнительный директор «Кинопрайма» и продюсер фестиваля Антон Малышев рассказал изданию, что пилотный фестиваль будет устроен в формате профессионального форума с кинопоказами и деловыми мероприятиями. Он отметил, что фестиваль будет полностью финансироваться «Кинопраймом» и частными партнерами.
Программным директором фестиваля назначен кинокритик Стас Тыркин, который ранее отбирал фильмы для фестиваля «Движение» в Омске. Деловую программу «Маяка» курирует Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс».
В конкурсную программу «Маяка» будут отобраны игровые фильмы, которые ранее не показывались в России. Участников конкурса и состав жюри объявят в начале сентября.
Некоммерческий фонд «Кинопрайм» при поддержке Абрамовича был создан в 2019 году. Главной целью фонда является финансовая поддержка авторского кино и арт-мейнстрима. За время своей деятельности фонд выделил средства на общую сумму 3,1 миллиарда рублей для производства кино. Среди фильмов, получивших поддержку от «Кинопрайма» — «Текст» «Чернобыль», «Петровы в гриппе» и «Жена Чайковского». Последние два были отобраны в основной конкурс Каннского кинофестиваля.