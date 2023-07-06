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    Водитель «Шкоды» заплатит деньгами и правами за то, что выпил после ДТП в Петербурге

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    Автомобилист наехал на стоящую машину, двух пешеходов и велосипедиста, после чего решил выпить, хотя это запрещено ПДД. Теперь своих прав он не увидит почти два года.

    В 22:27 25 мая, находясь у дома 14/22 по Белорусской улице, мужчина в нарушение ПДД употребил алкоголь после ДТП, к которому был причастен, сообщает 6 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. При освидетельствовании у него установили состояние опьянения в 1,180 мг/л. До этого в тот же день мужчина, следуя на автомобиле Skoda Octavia по проспекту Энтузиастов, наехал на стоящую машину, затем на двух пешеходов и уехал. После в районе проспекта Наставников он сбил еще и велосипедиста.

    Автомобилист свою вину признал, давать объяснения отказался. Мировая судья судебного участка №92 Санкт-Петербурга привлекла его к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ, назначив штраф в 30 тысяч рублей. Мужчину также лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев.

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