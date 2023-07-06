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    Отдохнем от жары. Рассказываем, чего петербуржцам ждать от погоды на выходных

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    В выходные в Петербург придет долгожданная прохлада, а любоваться придется не ясным небом, а облаками. Впрочем, до «двадцатки» столбики термометров все равно поднимутся.

    Прогнозом на конец недели с «Фонтанкой» 6 июля поделились в пресс-службе «Яндекс.Погоды». В субботу, 8 числа, в Петербурге будет облачно с прояснениями, а среднесуточная температура составит +20 градусов. Воскресенье будет пасмурным и более прохладным — воздух прогреется до +17.

    Ранее в МЧС предупреждали о пятничных грозах, а также о субботнем граде.

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