Протаранил ворота и расстрелял хозяина. В Ленобласти расследуют кровавую драму

Владельца дома во Всеволожске расстреляли на собственном участке в ночь на 6 июля. У следствия уже есть и подозреваемый, и мотив. Подробности сообщает 47news со ссылкой на областной СК.



Уголовное дело об убийстве 38-летнего мужчины было возбуждено в четверг. Тело с огнестрельными ранениями нашли во дворе дома по Гражданской улице во Всеволожске. По предварительным данным, накануне поздним вечером 42-летний подозреваемый протаранил на «Рено» ворота участка, после чего несколько раз выстрелил в хозяина. Пули попали в грудь, плечо и руку. От полученных ран он скончался на месте. Сообщается, что вся драма разворачивалась на глазах у ребенка.